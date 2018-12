Bergungsaktion in Waldkraiburg: Taucher holen Auto aus Innkanal

Es war die Nachricht am Nachmittag des 23. November: Im Innkanal bei Waldkraiburg treibt ein Auto! Schon bald machte eine Vermutung die Runde: Es könnte der braune Opel Astra Sports Tourer sein, der in den Morgenstunden von zwei Unbekannten aus der Werkstatt eines Autohauses in Mühldorf am Inn gestohlen wurde. Beide Städte liegen rund 12 Kilometer auseinander.

Im gestohlenen Opel mit Vollgas durchs Werkstatttor

Die beiden Männer waren von einer Reinigungskraft ertappt worden. Die Diebe hatten daraufhin das Auto gestartet und waren mit Vollgas durch das geschlossene Werkstatttor gefahren. Bei der Flucht beschädigten sie im Hof der Firma noch einen Kfz-Anhänger und zwei Kundenfahrzeuge.

Zeuge: Im Innkanal treibt ein Auto!

Stunden später meldete sich ein Mann, der bei Waldkraiburg ein Auto über mehrere Hundert Meter den Innkanal hinuntertreiben sah. Dabei konnte er nicht sagen, ob sich jemand im Fahrzeug befindet.

Beim anschließenden Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Wasserwacht konnte das Auto dann bei der Innbrücke im Waldkraiburger Ortsteil Pürten geortet werden. Die Einsatzkräfte mussten die Bergung abbrechen, weil die Strömung zu gefährlich für die Taucher war.

Bergung mit Luftballons und Schwimmbehältern

Heute Vormittag soll nun das Auto geborgen und geklärt werden, ob es sich um den gestohlenen Astra handelt. Vorgesehen ist, den Wagen mittels Schwimmbehälter und einer Hebetechnik aus dem Wasser zu holen. Dabei werden die Taucher zuerst die Lage des Fahrzeugs erkunden und dann Ballons daran befestigen. Weil die Strömung für die Taucher viel zu stark wäre, wird der Kanaldurchfluss gedrosselt.

Vorsorglich Ölsperren errichtet

Danach muss das Auto mittels der Ballons rund 400 Meter stromabwärts bis zu einer geeigneten Stelle befördert werden. Erst dann kann es aus dem Innkanal gehoben werden. Ölsperren sind unterhalb der Einsatzstelle und in Töging am Inn errichtet worden, um eine Umweltverschmutzung durch eventuell auslaufende Kraftstoffe zu vermeiden. An der aufwendigen Aktions sind zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt.