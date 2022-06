Bergung des verunglückten Lkw auf A6 ab dem späten Nachmittag

In den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr war der Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn der Autobahn A6 abgekommen und im angrenzenden Wald zum Stehen gekommen. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe des Autobahnparkplatzes Silberbach-Süd. Für die Bergung des Lasters wird nach Angaben der Polizei nun gegen 16.00 Uhr die A6 zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Herrieden in Fahrtrichtung Nürnberg vollgesperrt. Die Polizei rechnet mit zirka zwei Stunden Vollsperrung.

Lkw per Computerortung wieder gefunden

Warum der Lkw-Fahrer in der Nacht mit seinem Laster von der Straße abgekommen war, ist weiterhin unklar. Er und sein Lastwagen konnten erst mithilfe seiner Disponentin und Computerortung gefunden werden. Der Fahrer wurde zur Behandlung ins Klinikum Ansbach gebracht.

Bergung über A6 bedingt Vollsperrung

In der Nacht wurde zunächst der rechte Fahrstreifen gesperrt, für die Bergung ist laut Polizei aber Tageslicht nötig. Für die Entladung des Lkw musste die angrenzende Kreisstraße AN3 gesperrt werden. Am Nachmittag soll die Bergung des Lkw über die A6 erfolgen. Für die Bergung über die Kreisstraße hätten mehrere Bäume gefällt werden müssen. Da der Lkw nicht mehr zu rollen sei, muss die Bergung laut Polizei über die A6 laufen.

Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.