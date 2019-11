Bergung am Münchner Hauptbahnhof läuft an

In München soll am Vormittag der gestern entgleiste Regionalzug geborgen werden. Es geht um zwei Waggons. Zunächst werde - so ein Bahnsprecher - der Zug mit einem Spezialkran in das Gleis gehoben, dann müssen man schauen, ob der Zug noch auf der eigenen Achse rollen kann oder ob er über eine Art Rollschuh abtransportiert werden muss. Anschließend muss geprüft werden inwieweit die Schienen beziehungsweise Weichen beschädigt sind.

Probleme im Zugverkehr

Der Zugbetrieb ist weiterhin eingeschränkt. Betroffen sind Verbindungen des Nah- und Fernverkehrs aus und in Richtung Süden (Rosenheim, Kufstein, Salzburg). Die Züge enden beziehungsweise beginnen am Ostbahnhof oder werden vereinzelt umgeleitet. Dadurch kann es zu Verspätungen sowie Halt- und Teilausfällen kommen. Reisende können sich über bahn.de/aktuell und den DB Navigator über ihre Verbindungen informieren.

Zum Glück fuhr der Zug nur langsam

Der Meridian mit etwa 100 Fahrgästen war auf dem Weg von München nach Kufstein, er verließ den Münchner Hauptbahnhof kurz nach 16.00 Uhr. Nach wenigen hundert Metern, als der Zug noch recht langsam fuhr, entgleisten die ersten beiden Waggons nahe der Hackerbrücke. Die Feuerwehr half den Fahrgästen über Leitern aus dem Zug. Die Deutsche Bahn teilte mit, es habe einen Leichtverletzten gegeben. Laut Feuerwehr erlitten fünf Menschen einen leichten Schock.