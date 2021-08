07.08.2021, 20:32 Uhr

Bergunfall am Watzmann: 39-Jährige stürzt in den Tod

Die Überschreitung der drei Watzmann-Hauptgipfel in den Berchtesgadener Alpen gilt als beliebte, aber auch anspruchsvolle Bergtour. Am Samstag ist eine 39-jährige Frau tödlich verunglückt. Bei der Bergung gerieten die Rettungskräfte selbst in Gefahr.