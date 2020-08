06.08.2020, 10:54 Uhr

Bergunfall am Laber: Urlauber stürzt in den Tod

Vor den Augen seiner Familie ist am Mittwoch ein Urlauber aus Hessen am Laber in Oberammergau in die Tiefe gestürzt. Der 72-Jährige zog sich tödliche Verletzungen zu. Seine Schwiegertochter, die ihm helfen wollte, wurde ebenfalls schwer verletzt.