Bergunfall: 56-Jähriger stürzt am Brauneck in den Tod

Seit Sonntag war der 56-jährige Landshuter vermisst gemeldet. Sein 35-jähriger Sohn hatte sich an die Polizei in Landshut gewandt. Er hatte am Sonntag Mittag noch eine WhatsApp-Nachricht von seinem Vater aus der Brauneckbahn bekommen, dann aber nichts mehr gehört. Gestern früh fanden die Beamten das Auto des Landshuters auf dem Parkplatz der Brauneckbahn im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Sie starteten ein umfangreiche Suche.

Polizei rätselt über die Unglücksursache

Rettungskräfte der Bergwacht und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Auf 1.450 Metern Höhe fanden sie unterhalb der Krottentalalm den Rucksack des Vermissten. Ein Polizeibergführer, der vom Hubschrauber abgeseilt wurde, entdeckte dann in einem Waldstück die Leiche des Mannes. Die Polizei geht davon aus, dass der 56-Jährige von einem Steig abgekommen ist, den Halt verloren hat und dann etwa 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt ist. Warum, wird wohl nicht mehr zu klären sein.