Bergunfälle: Sturz beim Wandern Ursache Nummer 1

Der Sturz beim Wandern als Unfallursache Nummer 1 löst den vorherigen Spitzenreiter, das Skifahren, ab. Das liegt vor allem daran, dass Skigebiete im Winter 2020/21 coronabedingt weitestgehend geschlossen waren. Dies schlägt sich auch in der Bergunfall-Statistik des Deutschen Alpenvereins (DAV) für das Jahr 2021 nieder. Nach Bergsportarten aufgeteilt, passierten demnach 2021 die meisten Unfälle beim Wandern und Bergsteigen, gefolgt von Mountainbiken und Skitourengehen.

Die Zahl der tödlichen Unfälle in den Bergen ist von 29 (im Jahr 2020) leicht auf 32 (im Jahr 2021) gestiegen. Doch es gerieten deutlich weniger DAV-Mitglieder in eine Notlage oder verletzten sich beim Bergsport. So ist die Zahl der Unfälle und Notlagen bei ihnen um ein gutes Viertel gesunken, von 935 (im Jahr 2020) auf 669 (im Jahr 2021). Damit setzt sich seit Jahren ein positiver Abwärts-Trend fort.

Niedrige DAV-Bilanz trotz steigender Unfallzahlen

In der DAV-Statistik werden allerdings nur Fälle dokumentiert, bei denen Mitglieder zu Schaden gekommen sind. Im internationalen Vergleich geben andere Institutionen (zum Beispiel SAC Bergnotfallstatistik, Statistik der Alpinpolizei Österreich, Einsatzzahlen der Bergwacht Bayern) in den letzten zwei Jahren hingegen steigende Zahlen bei Bergunfällen in den alpinen Kerndisziplinen an.

"In den vergangenen zwei Jahren sind deutlich mehr Menschen in die Berge gegangen, doch sie sind nicht gleich in den DAV eingetreten. Das legt nahe, dass diejenigen, die die Berge für sich neu entdeckt haben, möglicherweise weniger alpine Erfahrung mitgebracht haben und eher gefährdet gewesen sind. Sie tauchen aber in der Statistik nicht auf," erklärt Julia Janotte von der DAV-Sicherheitsforschung die unterschiedlichen Unfallquoten. Insgesamt könne man sagen, dass DAV-Mitglieder eher defensiv in den Bergen unterwegs seien.

Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

In fast allen anderen alpinen Kernsportarten, wie dem Klettern, Bergsteigen und Mountainbiken, bleiben die Zahlen gegenüber dem Vorjahr etwa auf dem gleichen Niveau. Eine positive Bilanz gibt es allerdings beim Klettersteiggehen: Wurden 2020 noch 69 Unfälle mit drei tödlich Verunglückten erfasst – ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren –, so sind 2021 nur 47 Unfälle gemeldet worden, davon einer mit tödlichen Ausgang. Vermutlich handelt es sich bei der hohen Quote im vorangegangen Jahr mehr um einen Ausreißer als um eine Trendumkehr hin zu allgemein steigenden Zahlen.

Die Jahre 2020 und 2021 standen insgesamt ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die das Freizeitverhalten der Menschen verändert hat. Die Tourenaktivität wurde durch Lockdown-Maßnahmen, Grenzschließungen (2020) und auch freiwilligen Verzicht dominiert. Vor allem während der strengen Lockdowns und Ausgangssperren hielten sich die DAV Mitglieder zum größten Teil an die Appelle von Politik und Alpenverein und waren weniger bzw. defensiver unterwegs, was sich in niedrigen Unfallzahlen während diesen Zeiträumen widerspiegelt. Im gesamten Berichtszeitraum wurden 1.604 Unfälle und Notfälle mit insgesamt 2.030 Betroffenen gemeldet. Das entspricht einer Verringerung der Unfallzahlen um 14 Prozent im Vergleich zu 2018/2019. Betrachtet man die Quote im Vergleich zu den gestiegenen Mitgliederzahlen, fällt diese Abnahme mit 19 Prozent sogar noch größer aus.

Ausblick: Klimawandel verändert den Bergsport zunehmend

Ein vorangegangener schneearmer Winter, ein warmes Frühjahr sowie ein sehr heißer Sommer sorgten in diesem Jahr für besondere Verhältnisse, vor allem im Hochgebirge. "Vorfälle wie der Gletscherabbruch an der Marmolata (3.343m) in den italienischen Dolomiten sind unvorhersehbar, könnten sich durch die Folgen des Klimawandels in Zukunft aber weiter häufen, denn Wärme destabilisiert das Gebirge", sagt Lorenz Berker von der DAV-Sicherheitsforschung. Das bedeute, dass sich Bergsteiger auf kürzere Zeitfenster einstellen müssten, besonders für klassische Hochtouren. Manche Touren seien teilweise schwieriger oder gar nicht mehr begehbar, was bei einer gründlichen Tourenplanung zu berücksichtigen sei. Gerade im hochalpinen Gelände muss zunehmend mit Gefahren wie erhöhtem Stein- und Eisschlag gerechnet werden, aber auch Spaltensturzgefahr durch Aufweichen des Schnees und Kollabieren ganzer Schneebrücken sowie Mitreißgefahr vor allem auf (aperen) steilen Gletscherabschnitten und allgemein in Flanken.

Gute Vorbereitung ist entscheidend

Vermeintlich einfache Touren können zum Teil deutlich schwieriger sein als in Vorjahren oder in älteren Tourenbeschreibungen. Lorenz Berker empfiehlt daher eine gute Tourenplanung anhand von aktuellen Infos, neuestem Kartenmaterial und verlässlichen Quellen im Internet und vor Ort. Denn veraltete Bücher und Karten könnten Verhältnisse beschreiben, die es so nicht mehr gibt. Doch die DAV-Bergunfall-Statistik zeigt auch, dass die Mitglieder scheinbar umsichtig unterwegs sind und über eine gute alpine Ausbildung verfügen.