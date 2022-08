Bergtheimer Mulde: Noch keine Machbarkeitsstudie zur Bewässerung

Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen als Bürgermeister, Landwirte und Vertreter des Würzburger Landratsamtes einen Vertrag zur Finanzierung einer Machbarkeitsstudie zur Bewässerung der Bergtheimer Mulde unterzeichnet haben. Die Studie soll klären, inwieweit es möglich ist, Wasser aus dem Main zu entnehmen, um damit einige Kilometer weiter Felder zu bewässern. Unterzeichnet wurde der Vertrag am 19. August 2021, etwa 200.000 Euro soll die Studie kosten. Doch nun ärgert sich das Landratsamt Würzburg über den Freistaat – konkret über das Bayerische Umweltministerium. Denn wie das Landratsamt mitteilte, gibt es auch nach einem Jahr noch keine Zusage für eine Förderung.

Hoffen, dass Großteil der Kosten übernommen wird

Gehofft hatten die Gemeinden und der Landkreis auf bis zu 75 Prozent der förderfähigen Kosten, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Das entspreche einer Summe von bis zu 150.000 Euro. Demnach fordert Landrat Thomas Eberth (CSU) eine Förderung nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas). "Ich bin sehr enttäuscht, dass die Brisanz und Dringlichkeit unseres Anliegens für Landwirtschaft und Grundwasserschutz offenbar im Umweltministerium in München noch immer nicht angekommen ist", wird Eberth in einer Mitteilung zitiert.

Umweltministerium nimmt Stellung

Vom Umweltministerium heißt es auf Anfrage von BR24: "Da das Projektgebiet mehrere Gemeinden umfasst, nimmt die Bearbeitung des Zuwendungsantrages mehr Zeit in Anspruch als gewöhnlich." In der Stellungnahme stellt das Ministerium in Aussicht, dass das Wasserwirtschaftsamt den Bescheid in den kommenden Wochen erlassen könnte.

Eines der trockensten Gebiete Unterfrankens

Die Bergtheimer Mulde im nördlichen Landkreis Würzburg gehört zu den von Wassermangel besonders betroffenen Regionen in Unterfranken. Bekannt ist die Gegend für ihre landwirtschaftlichen Flächen, diese umfassen etwa 1.000 Hektar. Schon seit mehreren Jahren denken Landwirte und Bürgermeister darüber nach, in regenstarken Zeiten Mainwasser in Zwischenspeichern zu sammeln, um es in Hitzeperioden zur Bewässerung zu nutzen. Ob das möglich ist und wie teuer es wäre, soll die Studie klären.