Bergtheim: Ausbruch der Faulbrut bei Bienen – Sperrzone angelegt

Das Landratsamt Würzburg warnt vor amerikanischer Faulbrut bei Bienen in Bergtheim. Das Veterinäramt hat um die befallenen Bienenkörbe in der Gemeinde einen Sperrbezirk mit zwei Kilometer Radius eingerichtet. Die Zone reicht im Norden bis an den Ortsrand von Opferbaum, im Süden bis nach Oberpleichfeld und im Westen bis nach Dipbach.

Bienennachwuchs könnte von Bakterien befallen werden

Die amerikanische Faulbrut ist eine Tierseuche. Der Erreger ist ein Bakterium, das ausschließlich den Nachwuchs von Bienen befällt. Im Sperrbezirk dürfen Bienenstände nicht bewegt werden. Außerdem dürfen keine Bienenvölker in den Sperrbezirk hineingebracht werden. 2018 mussten im Landkreis Würzburg bereits in Rottendorf und Oberpleichfeld Sperrbezirke wegen der amerikanischen Faulbrut eingerichtet werden.