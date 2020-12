Trotz Suche nie gefunden: Mehrere Bergsteiger weiter vermisst

Auch im Jahr 2020 zog es viele Menschen in die Berge. Immer wieder musste die Bergwacht ausrücken, um Ausflügler, Wanderer und Bergsteiger zu retten. Einige Male starteten die Helfer zu groß angelegten Suchaktionen. Doch nicht immer waren sie erfolgreich.

Vermisst am Kleinen Watzmann

Einige vermisste Bergsteigerinnen und Bergsteiger konnten bis heute nicht gefunden werden. Dazu zählt ein 21-jähriger Trailrunner aus Untermeitingen im Landkreis Augsburg. Er ist seit Mitte Oktober im Watzmanngebiet verschollen.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten auch vom Hubschrauber aus mehrfach nach ihm; vermutet wurde er im Bereich des Kleinen Watzmanns. Man hatte Hoffnung, den jungen Mann zu finden, denn er hatte bei seiner Tour einen orangefarbenen Anorak getragen. Doch er konnte bisher nicht gefunden werden.

Nur das Auto gefunden

Auch ein Bergwanderer aus Traunstein wird noch immer vermisst. Der 54-Jährige hatte sich im September zu einer Tour in die Chiemgauer Alpen aufgemacht. Im Ruhpoldinger Ortsteil Urschlau stand zwar sein Auto, von dem Mann fehlt jedoch bis heute jede Spur.

Letztes Lebenszeichen: Gipfelbucheintrag

Auch Renate Bundschuh, eine Wanderin aus München, bleibt verschollen. Sie war im Juli von einer anspruchsvollen Tour bei Bad Reichenhall mehr zurückgekehrt. Auf dem Pflasterbachhorn hatte sie sich noch ins Gipfelbuch eingetragen. Der Ehemann wartete vergeblich auf seine Frau im Hotel, als er sie von ihrem Kurzurlaub abholen wollte.

Bei allen drei Vermisstenfällen weiß die Polizei nicht, welche genaue Route die Bergwanderer genommen haben. Das macht sie Suche besonders schwer.

Zwei Vermisste in den Bergen um Oberstdorf

In den Allgäuer Alpen gelten zwei Männer seit Monaten als vermisst. Mitte September war ein 62-Jähriger zuletzt gesehen worden, als er sich vom Fellhorn bei Oberstdorf aus auf den Weg zu einer Gratwanderung machte. Sein geplantes Ziel war das Söllereck.

Schon im Februar war ein 55-jähriger Urlauber in Oberstdorf zu einer Skitour aufgebrochen und nicht mehr in sein Hotel zurückgekehrt. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass er sich am 18.02. noch im Bereich Nebelhorn/Schneck, aber auch im Bereich Hoher Ifen aufgehalten haben könnte.