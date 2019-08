Bergsteiger stürzt am Watzmann 150 Meter in den Tod

Gegen 9.00 Uhr ist am Freitag ein 30-jähriger Bergsteiger an der Watzmann-Ostwand etwa 150 Meter abgestürzt. Der Mann aus Israel wurde dabei tödlich verletzt. Nach Polizeingaben wollte er den Berchtesgadener Weg im Alleingang begehen. Am Beginn der sogenannten "Wasserfallplatte" rutschte er mit den Beinen weg, konnte sich nicht mehr halten, und es kam zu dem folgenschweren Absturz.

Weitere Bergsteiger mit dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht

Mehrere Seilschaften, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Bereich der Wasserfallplatte aufhielten, mussten das Unglück mit ansehen. Einige der Bergsteiger waren danach nicht mehr in der Lage, ihren Weg fortzusetzen. Sie wurden von der Bergwacht Berchtesgaden gesichert und anschließend mit dem österreichischen Rettungshubschrauber Christophorus 6 und dem Polizeihubschrauber Edelweiß 2 aus der Wand geflogen.

Toter mit dem Polizeihubschrauber abgeholt

Danach wurde der Tote vom Polizeihubschrauber zum Landeplatz nach Schönau am Königsee gebracht. Bei der Bergung waren sechs Angehörige der Bergwacht Berchtesgaden, sowie ein Polizeibergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden im Einsatz.