Bergsteiger stürzt am Untersberg in den Tod

In den Berchtesgadener Alpen ist es zu einem tragischen Bergunfall gekommen. Ein 47-Jähriger verlor dabei sein Leben. Zusammen mit seinem Seilpartner war der Nürnberger am Untersberg an der "Alten Südwand" am Berchtesgadener Hochthron unterwegs. Das Unglück passierte in einer der letzten Seillängen.

Sicherung wurde herausgerissen

Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar - entweder sei ein Griff ausgebrochen oder der Kletterer im grasigen Gelände abgerutscht, so die Polizei. Auf jeden Fall sei der Sturz ins Seil so heftig gewesen, dass eine Zwischensicherung herausgerissen wurde. Der 47-Jährige stürzte rund 40 Meter in die Tiefe, sein Seilpartner konnte dies nicht verhindern.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Notärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Seilpartner wurde durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von keinem Fremdverschulden, sondern von einem tragischen Unfall aus.

Die Klettertour an der "Alten Südwand" ist einer der Klassiker am Untersberg und gilt als mittelschwer mit Schwierigkeitsgrad 4 und ist durchgehend mit Bohrhacken gesichert.