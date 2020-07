Bergsteiger mit Hubschrauber vom Watzmann gerettet

27 Stunden nach ihrem Notruf sind zwei Bergsteiger aus Baden-Württemberg, die am Watzmann unterwegs gewesen waren, gerettet. Dichter Nebel hatte über Stunden hinweg eine Rettung mit dem Hubschrauber unmöglich gemacht. Erst als sich der Nebel einigermaßen lichtete, konnte der Polizeihubschrauber zwei Einsatzkräfte der Bergwacht absetzen. Die beiden 48 und 55 Jahre alten Bergwanderer waren sichtlich erschöpft und konnten nach Kühroint ausgeflogen werden.

In der Ostwand vom Weg abgekommen

Ersten Angaben zufolge stiegen die Männer am Sonntagfrüh in die Watzmann-Ostwand und schliefen von Sonntag auf Montag in einem Biwakloch. Im Laufe des Montags setzten sie ihren Weg fort. Aufgrund der Wetterlage verstiegen sie sich im nicht markierten Steig der Watzmann-Ostwand im Bereich der Dabelsteinplatte und kamen dabei endgültig vom Weg ab.

Aufwändige Rettungsaktion mit drei Hubschraubern

Danach betätigte der 48-Jährige die SOS Alpin App, wodurch Einsatzkräfte mit der aufwändigen Suche nach den Vermissten begannen. An beiden Einsatztagen waren 14 Einsatzkräfte der Bergwacht, sechs Bergführer der Polizei Berchtesgaden, zwei Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Immer wieder gibt es am Watzmann auch tödliche Abstürze.