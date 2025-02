10.02.2025, 16:30 Uhr Bildbeitrag

Bergsteiger harren nachts in 2.000 Metern Höhe aus

Zwei Bergsteiger sind am Hohen Göll nahe Berchtesgaden in die Dunkelheit geraten. Sie saßen nachts in 2.000 Metern Höhe fest. Am Morgen konnten sie mit einem Hubschrauber gerettet werden.

