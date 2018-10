Bergsteiger aus vereister Watzmann-Ostwand gerettet

Rettungsaktion am Freitag an der Watzmann-Ostwand: Zwei einheimische Bergsteiger kamen nicht mehr weiter. Die Bergwacht Berchtesgaden rückte an und rettete den Mann und die Frau. Sie blieben unverletzt. Die beiden frierenden Bergsteiger saßen rund 70 Meter oberhalb der Biwakschachtel wegen steinhart gefrorenem, glatten Altschnee fest.

Rechtzeitig ausgeflogen

Mit dem Hubschrauber "Christoph 14" waren zwei Bergretter zum Hirschwieskopf und von dort aus per Tau in die Nähe der beiden Bergsteiger gebracht worden. Die Frau und der Mann hatten sich mit einer Schlinge an einen Felskopf gesichert. Der Pilot des Traunsteiner Rettungshubschraubers konnte die beiden Bergsteiger und die beiden Bergretter noch vor Einbruch der Dunkelheit ausfliegen.