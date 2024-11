Bergsteiger aus Oberbayern in Tirol tödlich verunglückt

Ein deutscher Bergsteiger ist in Österreich in den Tod gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren zwei Deutsche im Alter von 40 und 66 Jahren am Vortag im Tiroler Pitztal unterwegs. Die beiden Kollegen wollten die Verpeilspitze besteigen, brachen ihre Tour am Nachmittag aber aus Zeitnot ab. Als sie sich gegen 14.30 Uhr auf etwa 3.250 Metern Seehöhe befanden, nahm der 66-Jährige wahr, wie sein Begleiter vor ihm auf einem Schneefeld den Halt verlor und über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe stürzte.

Begleiter musste hilflos zuschauen

Der 66-Jährige konnte nur tatenlos zusehen, wie sein Begleiter abstürzte. Er setzte einen Alpin-Notruf ab. Er selbst wurde unverletzt geborgen. Sein 40-jähriger Begleiter erlitt bei dem Absturz tödliche Verletzungen und wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Mit Material von dpa