Bergsteiger aus Lindau in Vorarlberg tödlich verunglückt

Am Südlichen Schafgafall im österreichischen Bundesland Vorarlberg ist ein älterer Bergsteiger aus Lindau am Freitag tödlich verunglückt. Der 83-Jährige hatte sich nach Angaben seiner sechs Bergkameraden von der Gruppe getrennt, um eine kürzere Tour auf den südlichen Gipfel des Bergs zu unternehmen.

Vermutlich vom Gipfel abgestürzt

Am vereinbarten Treffpunkt bei der Douglashütte kam er am Nachmittag allerdings nicht an. Die alarmierte österreichische Bergrettung aus Brand und Vandans suchte mehrere Stunden lang vom Hubschrauber aus nach dem Vermissten. Erst um 20.15 Uhr sei der Mann leblos in einer Felsrinne entdeckt worden, so der Bericht der Polizeiinspektion Bludenz vom Samstag.

Vermutlich sei der 83-Jährige direkt vom Gipfel des Südlichen Schafgafall rund 200 Meter über senkrechtes Felsgelände abgestürzt. Weder schlechte Ausrüstung noch schlechtes Wetter oder gar Fremdverschulden kämen als Ursache in Betracht. Der Tote wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.