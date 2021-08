Bergsteiger am Watzmann tödlich verunglückt

Tödliches Ende einer Bergtour: Ein Mann aus dem Landkreis Traunstein wollte mit zwei Begleitern die Watzmann-Ostwand auf dem Berchtesgadener Weg durchsteigen, als er kurz vor dem Erreichen der Biwakschachtel etwa 200 Meter abstürzte. Dabei zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.

Zu diesem Zeitpunkt ohne Seil unterwegs

Der Grund für den Absturz ist bislang unklar. Die Bergsteiger waren in diesem Bereich ohne Seil gegangen, da keine großen Schwierigkeiten zu erwarten waren. Alle drei seien der Tour gewachsen und auch gut ausgerüstet gewesen, so die Polizei.

Die Begleiter setzten umgehend einen Notruf ab, einer stieg zu dem Abgestürzten hinab. Doch sowohl der Begleiter, als auch die eingeflogenen Bergretter der Bergwacht Berchtesgaden konnten den 59-Jährigen nicht mehr retten. Ein Polizeibergführer barg den Toten gemeinsam mit der Bergwacht. Die Begleiter wurden mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 ausgeflogen und vom Kriseninterventionsteam KID der Bergwacht betreut.

Zweiter tödlicher Unfall am Watzmann innerhalb weniger Tage

Erst am Samstag war eine 39-Jährige am Watzmann tödlich verunglückt. Die in Schönau am Königssee lebende ungarische Staatsangehörige war an der Wetterstation vom eigentlichen Weg abgekommen. Sie stürzte etwa 200 Meter in die Watzmann-Ostwand ab. Dabei zog sich die Frau die tödlichen Verletzungen zu. Ein Notarzt konnte vor Ort nicht mehr helfen.

Am Watzmann kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Vor allem in der berüchtigten Ostwand gibt es dabei immer wieder Tote. Seit der Erstbegehung im Jahr 1881 kamen alleine dort 107 Bergsteiger ums Leben - mehr als an der berüchtigten Eiger-Nordwand.