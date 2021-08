Bergrheinfeld: Wie bei Christo – Neue Eisenbahnbrücke verhüllt

Beim Anblick der neuen Eisenbahnbrücke bei Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt können durchaus Gedanken an den verstorbenen Verhüllungskünstler Christo aufkommen. Dabei handelt es sich gar nicht um ein Kunstwerk. Der Deutschen Bahn zufolge ist die Brücke zum Schutz vor der Witterung eingehaust. Ohne den Schutz wären Arbeiten wie etwa das Verschweißen der Stahlkonstruktion bei starkem Wind oder auch bei Regen nicht möglich. Damit an der Brücke unabhängig von Wind und Wetter gearbeitet werden könne, ist die neue Brücke seit Wochen unter weißen Stoffbahnen verborgen.

750-Tonnen-Koloss muss eingeschoben werden

Die neue Stabbogenbrücke wird die bisherige Spannbetonbrücke ersetzen. Die Brücke ist 60 Meter lang, 750 Tonnen schwer und an ihrer höchsten Stelle zehn Meter hoch. Vom 26.8.2021 bis zum 2.9.2021 wird sie an die Stelle der alten Eisenbahnbrücke geschoben. In der Zeit ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.