Bergrettung Kleinwalsertal: Polizei widerspricht Presseberichten

Am Dienstag mussten 99 Schüler und acht Lehrer im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet werden. Die Gruppe aus dem Raum Ludwigshafen in Rheinland-Pflalz hatte eine Wandertour gewählt, die der Alpenverein als anspruchsvoll bewertet, die ein Autor und Tourengeher im Internet in seinem Fazit aber als "klasse Feierabendrunde" bezeichnet hatte.

Polizei hat keine Anzeige gegen Tour-Autor erstattet

Die Polizei in Vorarlberg widerspricht nun einem Bericht der "Allgäuer Zeitung": Sie habe keine Anzeige gegen den Autor des Tourentipps gestellt. Die Einschätzung über die Machbarkeit der Tour sei sehr individuell und subjektiv. "Einer ist gut beieinander, der andere ist es nicht", erklärte Polizei-Pressesprecher Robert Vonach gegenüber dem BR.

Vorfall wird von Staatsanwaltschaft geprüft

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg in Bregenz, die den Fall bearbeitet, habe Anzeige gegen die Lehrer erstattet und die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft in Feldkirch weitergeleitet. Das sei in einem solchen Verfahren üblich. Dies Staatsanwaltschaft entscheide, ob den Lehrern Fahrlässigkeit oder sogar grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden muss.

Polizei: Kosten für den Einsatz noch ungeklärt

Nicht richtig seien außerdem Berichte, sagte Polizeisprecher Vonach, dass die Kosten für die Rettung bereits der Schule in Rechnung gestellt worden seien. Wer die Kosten für den Rettungseinsatz zu zahlen habe, entscheide das österreichische Innenministerium. Vonach schätzt die Kosten auf einen fünfstelligen Betrag. Durch die Polizeihubschrauber seien 36 Rotationen geflogen worden, abgerechnet werde nach Flugminuten. Noch sei keine Rechnung gestellt. "Das kann Wochen dauern", erklärt Vonach.

Betroffene Schule weiß noch nichts über mögliche Kosten

Der Schulleiter des Gymnasiums in Maxdorf, Martin Storck, hatte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt, dass die Ermittlungen noch laufen. Wer die möglichen Kosten tragen muss, das könne er zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen.

Laut dpa liegt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier noch keine Kostenaufstellung vor. "Nach Eingang einer solchen Rechnung wird diese dem Grund und der Höhe nach geprüft werden", erklärt die Schulaufsicht.

Land Rheinland-Pfalz will "Betroffene nicht alleine lassen"

Nach Informationen des SWR hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) angekündigt, der Schule helfen zu wollen. Demnach teilte Hubig mit: "Wir sind zunächst einmal erleichtert, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte offensichtlich ohne ernstere Blessuren aus ihrer schwierigen Lage befreit werden konnten". Es sei eine schwierige Situation, deshalb "werden wir die Betroffenen bei der Bewältigung möglicher Folgen dieses Vorfalls nicht allein lassen."

Zudem werde die Schulaufsichtsbehörde bei Bedarf die notwendige Unterstützung zur Verfügung stellen. "Außerdem steht selbstverständlich unser schulpsychologischer Dienst für die Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie die Lehrkräfte bereit", heißt es.