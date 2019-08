Bergnot: Wann die Versicherung zahlt - und wann nicht

Anfang August in den Berchtesgadener Alpen: Zwei Bergsteiger haben sich verirrt, die Bergwacht muss ausrücken. Nach 15 Stunden gelingt es den Helfern, die Frau und den Mann zu orten und unverletzt zu retten. Neben den Einsatzkräften der Bergrettung waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Was die wenigsten Wanderer wissen: Wer in einem solchen Fall nicht ausreichend versichert ist, kann auf den Kosten für den Rettungseinsatz sitzen bleiben.

Rettungshubschrauber ist teuer

Eine Flugminute mit dem Hubschrauber kostet laut Stiftung Warentest zwischen 40 und 60 Euro. Pro Einsatz kommen da schnell mehrere Tausend Euro zusammen. Die Gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten nur, wenn der Einsatz medizinisch unbedingt notwendig ist, so Sascha Straub, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Bayern.

Bei leichten Verletzungen zahlt die Kasse nicht

"Der Einsatz muss tatsächlich Leben retten", so Straub auf BR-Nachfrage. Hat jemand beim Wandern einen Herzinfarkt oder wird von einem Steinschlag getroffen und ist bewusstlos, übernimmt also die Krankenkasse die Kosten für die Rettung. Was aber, wenn man sich lediglich in unwegsamen Gelände den Fuß verstaucht? "Dann kann es schwierig werden", so Straub. Wer nicht ausreichend versichert ist, kann nach dem Einsatz zur Kasse gebeten werden.

Unfallversicherung oder Mitgliedschaft im Alpenverein

Versicherungsexperte Straub rät allen Wanderern und Radlern deshalb zu einer privaten Unfallversicherung. Nur die übernimmt in der Regel auch diese Kosten. Oder man wird Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV): Dessen Mitglieder sind bis zu einer Summe von 25.000 Euro versichert. Wer im Ausland in den Bergen unterwegs ist, solle unbedingt checken, ob seine Auslandskrankenversicherung eine Bergrettung aus misslicher Lage abdeckt.

Immer öfter verlaufen sich Wanderer am Berg

Zwar ist die Zahl der Verletzten und der Todesfälle in den Alpen laut DAV-Bergunfallstatistik in den vergangenen Jahrzehnten laufen gesunken. Die Einsätze insgesamt aber nehmen zu. Grund ist vor allem die stark ansteigende Zahl sogenannter "Blockierungen". Dabei handelt es sich um Fälle, in denen Wanderer eigentlich unverletzt sind, aber nicht mehr aus eigener Kraft das Tal oder die nächste Hütte erreichen – etwa wegen Erschöpfung oder mangelnder Orientierung.