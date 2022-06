Bergkirchweih nach Corona-Pause: Wirte ziehen positive Bilanz

Sehr zufrieden mit der diesjährigen Bergkirchweih in Erlangen ist Wirte-Sprecher Udo Helbig: "Wir sind nicht überrannt oder geflutet worden. Wir haben zwei, drei starke Tage gehabt, aber für uns war es eigentlich gefühlt eine normale Bergkirchweih. (..) Ich bin sehr zufrieden", sagte er dem BR.

Mehr Blasmusik, weniger Ballermann

Ein großes Thema bei den Bergveranstaltern, Festwirten und Schaustellern ist das neue Musik-Konzept, das mehr Blasmusik und weniger Ballermann-Hits vorsah. Um etwas den "Dampf rauszunehmen", habe die Stadt in Absprache mit den Kellerwirten das Musikprogramm angepasst, sagte Bergreferent Konrad Beugel (CSU) im Vorfeld.

Ruhigere Musik mit Pausen

An den besucherstarken Abenden wurde ruhigere Musik gespielt – zudem wurden Musikpausen eingelegt. Dieses Konzept sei gut angenommen worden, meint der Bergreferent, obwohl sich vermutlich das jüngere Publikum nicht sonderlich über die Musikpausen gefreut habe. "Aber wenn ich jetzt mal auf die Älteren oder das Familienpublikum Rücksicht nehme, dann werden die wahrscheinlich sagen, so war es der richtige Weg", so Bergreferent Konrad Beugel.

"Leute haben schön mitgefeiert"

Auch Wirte-Sprecher Helbig findet, dass das neue Konzept "ganz gut angenommen worden" sei. Natürlich könne man eine Jahrzehnte lang gewachsene Veranstaltung "nicht von heute auf morgen umkrempeln. Aber die Leute haben trotzdem schön mitgefeiert." Er selbst aber habe vernommen, dass die Besucher nach den Musikpausen "gerne mal wieder Gas gegeben" hätten.

Berg-Publikum "ist vernünftig"

Die Polizei meldete in ihren Berichten der vergangenen Tage bislang keine größeren Vorkommnisse. Für Bergreferent Beugel ein Zeichen dafür, dass "unser Publikum im Großen und Ganzen doch sehr vernünftig ist". Eine abschließende Bilanz mit Besucherzahlen und Umsatz steht noch aus.

Die Erlanger Bergkirchweih zählt mit rund 100 Fahrgeschäften und Ständen zu den größten Festen in Bayern. In den vergangenen Jahren lockte sie rund eine Million Besucher an.