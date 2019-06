Bergkirchweih geht zu Ende

Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel zieht ein positives Fazit der diesjährigen Bergkirchweih. Auch wenn der zwischenzeitliche Regen vielleicht den einen oder anderen potenziellen Besucher ferngehalten habe.

Regen zu Pfingsten

Vor allem der Regen am Pfingstsonntag und Pfingstmontag habe einige Besucher ferngehalten. Traditionsgemäß sind das die Tage, an denen Familien die Bergkirchweih besuchen. Dennoch seien die Aussteller mit den Geschäften zufrieden, so Beugel. Die Auswahl der Fahrgeschäfte sei gelungen gewesen und größer als in den Vorjahren. "Da war etwas für jung und alt dabei", so Beugel. In diesem Jahr wurde auch der Schützenweg für Fahrgeschäfte genutzt und war nicht mehr Keller.

Leichter Anstieg an Straftaten

Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen dramatsichen Vorkommnissen auf der Erlanger Bergkirchweih. Allerdings stiegen die kriminellen Straftaten, darunter Körperverletzung und Sachbeschädigungen, gegenüber dem Vorjahr leicht an, erklärte Ralf Rupp von der Polizeiinspektion Erlangen Stadt. Zudem habe auch die Aggressivität gegenüber Polizisten zugenommen, beklagte Rupp. Für Diskussion hatten im Vorfeld die Baumfällungen an den Kellern gesorgt. Insgesamt mussten 25 alte Bäume gefällt werden, da deren Standsicherheit nicht mehr gegeben war.

"Grand Finale" am Montagabend

Die Bergkirchweih endet heute Abend (17.06.19): Um 23 Uhr wird am Erich Keller das letzte Fass symbolisch begraben. Die Band dort spielt dann "Lilli Marleen" und die Gäste schwenken weiße Taschentücher.