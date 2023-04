Bergkirchweih: Entscheidung über Bäume und Rettungsweg

Das Erlanger Bergkirchweih-Gelände soll einen neuen Rettungsweg bekommen, ohne dass prägende Bäume gefällt werden müssen. Wie der Leiter des Erlanger Tiefbauamtes, Andreas Pfeil, dem BR sagte, werde dem Bauausschuss eine Vorlage zur Abstimmung präsentiert, die auf eine "maximale Baumerhaltung" ausgelegt ist. Die Sicherheit für die rund eine Million Besucher der Bergkirchweih jedes Jahr habe trotzdem oberste Priorität, dafür muss der Fluchtweg am Westausgang des Geländes verbreitet werden.

Bürgerinitiative gegen Pläne der Stadt und für Rettung der Bäume

In den ursprünglichen Planungen der Stadt war ein fünf Meter breiter Fluchtweg vorgesehen, für den fünf Bäume hätten gefällt werden müssen. Dagegen hatte sich Widerstand bei Anwohnern, Kellerbetreibern und Bergbesuchern geregt. Sie gründeten die Initiative "Bergflair ERhalten e.V." und gaben erste Anregungen an die Stadt, wie der Fluchtweg verbreitert werden kann, ohne drei besonders prägnante alten Bäume zu fällen.

Engere Rettungsgasse und Zusage von privatem Grundstückbesitzer

Die neue Planung sieht eine grundlegende Neugestaltung des Westausgangs der Bergkirchweih vor mit einem nur vier Meter breiten Fahrweg für Rettungsfahrzeuge, der für die Fahrzeuge ausreichend ist. Zudem hat ein privater Grundstücksbesitzer eine Fluchttrasse für Besucher über sein Grundstück dauerhaft zugesagt. Dies war eine Vorbedingung für die neue Planung, so Pfeil. Mehrere kleinere Wege werden zudem zu zwei größeren zusammengefasst. Die Wurzeln der Bäume sollen außerdem durch Hohlräume unter dem Asphalt künftig besser geschützt werden.

Teurerer Kompromiss – aber alle zufrieden

Mit dieser Lösung zeigt sich auch der Verein "Bergflair" sehr zufrieden, zumal für die zwei gefällten Bäume auch an anderer Stelle neue gepflanzt werden sollen. Die ganze Maßnahme wird dadurch aber auch deutlich teurer als ursprünglich geplant. Sie wird nun rund 190.000 Euro mehr kosten, insgesamt etwa 635.000 Euro.

Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden, sodass die Neugestaltung zur Bergkirchweih 2024 abgeschlossen ist. Dies sei aber ein "sportlicher Zeitplan" sagte Pfeil. Die Erlanger Bergkirchweih zählt mit rund 100 Fahrgeschäften und Ständen zu den größten Festen in Bayern. In den vergangenen Jahren lockte sie jeweils rund eine Million Besucher an.