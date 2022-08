Berghexe: Steinige Panzerstraßen für die letzten Schmetterlinge

Die Berghexe ist ein schwarz-weiß-brauner Schmetterling. In diesen Wochen kann man ihn sogar fliegen sehen. Allerdings nur mit großem Glück – und an einem bestimmten, steilen Hang bei Heidenheim. Hier, unweit der früheren Kaserne, leben die meisten Berghexen in Bayern. Und dies sind nur noch ein paar wenige Exemplare. Denn die Berghexe ist massiv vom Aussterben bedroht.

Die letzten Schmetterlinge – Berghexen vom Aussterben bedroht

Seit dem Jahr 2014 wird das Gebiet im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde regelmäßig untersucht. Damals gab es noch dreimal so viele Berghexen wie jetzt. Biologe Adi Geyer geht regelmäßig auf den gleichen Routen über das Gelände. Anfangs zählte er noch 180 Exemplare. Zuletzt waren es nur noch 50. Außer in Heidenheim dokumentierten Naturschützer nur noch an drei weiteren Stellen in Bayern diese Schmetterlingsart. Dort, in der Nähe von Eichstätt, befinden sich allerdings noch weniger Exemplare als in Heidenheim. Deshalb will sich die Untere Naturschutzbehörde jetzt vor allem um die Berghexen in Heidenheim kümmern.

Zwischen den Steinen wächst ein seltenes Kraut: der Schafschwingel

Die Berghexe fühlt sich an steinigen Hängen mit Magerrasen wohl. Zwischen den Steinen am steilen Abhang wächst der Schafschwingel, ein kleines Grasbüschel. In diese Grassorte legt die Berghexe ihre Eier. Wenn die Larven dann im Frühjahr schlüpfen, können sie sich an den Steinen aufwärmen, die von der Frühjahrssonne beschienen werden. Doch diese Hänge wachsen immer mehr zu. Wenn sie nicht von Schafen oder Ziegen abgefressen werden, wachsen Büsche und Bäume in die Höhe, der Magerrasen verschwindet.

Naturschutzbehörde ließ Bäume und Büsche am Hang abschneiden

Im Frühjahr ließ die Untere Naturschutzbehörde deshalb an einem Hang in Heidenheim Büsche und Bäume abschneiden. Die Maßnahmen sorgten für großen Wirbel im Ort. Denn die Arbeiten erfolgten ohne öffentliche Ankündigung.

Hintergrund ist ein jahrelanger Streit mit dem Grundstücksbesitzer, der die Maßnahmen zuvor nicht ermöglicht hatte. Ziel war es, für die Berghexe mehr Lebensraum zu schaffen. Und der Plan scheint aufzugehen. Schmetterlingszähler Adi Geyer sichtete in diesem Bereich bereits zwei Berghexen-Weibchen.

Alte Panzerstraßen auf dem Militärgelände wachsen zu

Nun wird ein weiterer Versuch unternommen, die Berghexen zu unterstützen, sich zu vermehren. Auch auf dem früheren Militärgelände der Heidenheim-Kaserne wächst das Kraut, das die Berghexe braucht. Der Schafschwingel ist auf den früheren Panzerstraßen allerdings von Moos und Gras verdeckt. Weil die Berghexen-Larven gleichzeitig die Steine zum Aufwärmen brauchen, wird ein Teil der Panzerstraßen freigelegt – und zwar in einem Bereich, den die Schmetterlinge von ihrem Lieblingshang aus gut anfliegen können.

In der Bevölkerung: wenig Verständnis für den Aufwand

In Heidenheim selbst ist das Thema Berghexe äußerst umstritten. Es gibt wenig Verständnis dafür, dass für einen Schmetterling ein ganzer Hang abgeholzt wurde. Der Eigentümer des Geländes hält den Aufwand für völlig übertrieben. Diejenigen, die die Panzerstraßen freilegen, wollen weder interviewt noch gefilmt werden. Heidenheims Bürgermeisterin Sabine Feller hält die Kommunikation der Naturschutzbehörden für verbesserungsfähig. "Man müsste den Bürgern mehr erklären, dass die Berghexe Heidenheims Seltenheit ist", sagte sie. Mit Infoveranstaltungen und Exkursionen soll die Notwendigkeit der Maßnahmen jetzt besser erklärt werden.

Trockenheit setzt auch dem Schafschwingel zu

Schmetterlings-Experte Adi Geyer treibt im Moment aber noch eine andere Sorge um. Selbst die Gräser, die mit trockenen, mageren Böden zurechtkommen, sind derzeit komplett ausgetrocknet. Ob die Berghexen ihre Eier auch in völlig abgetrocknete Schafschwingel-Büschel ablegen können, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Die Berghexen fliegen nur wenige Wochen im Jahr, im Hochsommer. Und dann wird Adi Geyer wieder alle paar Tage Schmetterlinge zählen.