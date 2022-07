Berghexe bei Heidenheim: Pflegemaßnahmen gehen weiter

Die Pflegemaßnahmen für die bedrohte Schmetterlingart namens Berghexe bei Heidenheim werden fortgesetzt. Das teilte das Landratsamt des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen mit. Ab morgen wird das Gelände erneut bearbeitet.

Ehemaliges Kasernengelände wird bearbeitet

Anfang des Jahres hatte es Wirbel um eine Entbuschungsaktion auf dem ehemaligen Kasernengelände bei Heidenheim gegeben. Dort wurden Büsche und Gehölz entfernt. Der Grundstückseigentümer musste die Maßnahmen auch ohne sein Einverständnis durchführen lassen. Nun werden dem Landratsamt zufolge die damals freigelegten Flächen bis Mitte August nachgepflegt. Dieses Mal in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer.

Kalkmagerrasen: Lieblingsort für die Berghexe

Es soll sich Kalkmagerrasen mit offenen Gesteinslagen entwickeln können, damit die Berghexe optimale Lebensbedingungen vorfindet. Die wärmeliebende Art braucht großflächigen, kargen und oft steilen Kalkmagerrasen mit einem hohen Anteil an Steinen, Schotter und Geröll. Auf den Anfang des Jahres geschaffenen Flächen weiden mittlerweile Schafe und Ziegen. Durch diese Maßnahmen würden sich bereits erste Kalkmagerrasen-Pflanzen zeigen, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Weiteres Gehölz wurde entfernt

Zusätzlich zu den Kalkmagerrasenflächen wurden auch Triebwege für die Tiere hergestellt. Das heißt, es wurde auch in diesen Bereichen Gehölz entfernt. Die Untere Naturschutzbehörde beauftragte den Landschaftspflegeverband Mittelfranken mit den weiteren Pflegearbeiten. Durchgeführt werden sie von Landwirten aus Heidenheim.

Wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen

Neben den Pflegemaßnahmen am Hang werden ab Ende Juli im Bereich der ehemaligen Panzerstraßen offene und lückige Stellen für die Berghexe geschaffen. Dieser Pilotversuch wird laut Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen wissenschaftlich begleitet. Es soll untersucht werden, "ob dadurch kurzfristige und effektive Erhaltungsmaßnahmen für die hochbedrohte Schmetterlingsart möglich sind", so das Landratsamt. Für den Erhalt seien diese Maßnahmen im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes bei Heidenheim zwingend erforderlich, heißt es.