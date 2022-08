Bergefahrzeug und abgeschleppter Lkw brennen auf der A93

Autobahn wegen starken Rauchs in beide Richtungen gesperrt

Wegen starken Rauchs wurden zunächst beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Autobahnmeisterei und Rettungsdienst, war an der Einsatzstelle. Die Südfahrbahn konnte gegen 17.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Sperrung der Nordfahrbahn hingegen dauerte noch mehrere Stunden an. Die Fahrbahn wurde stark verunreinigt und musste durch eine Spezialfirma gesäubert werden.

Mit Material von dpa.