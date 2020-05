Bergbahnen in Oberbayern fahren wieder

Wer einmal auf dem Herzogstand war, wird die gigantische Aussicht auf Walchensee und Kochelsee wohl nie wieder vergessen. Ein Erlebnis, das jetzt wieder möglich ist. Die Herzogstandbahn befördert jetzt wieder Besucher nach oben. Die Betreiber weisen darauf hin, dass derzeit nur 10 Personen pro Fahrt in der Kabine erlaubt sind. Das ist ein Drittel der normalen Kapazität. Daher sei mit längeren Wartezeiten bei der Auf- und Abfahrt zu rechnen. Die Bahn hat im Kassenbereich und in den Wartezonen die Sicherheitsabstände markiert.

Tickets müssen an der Talstation gekauft werden. Bergwanderer können keine Fahrscheine an der Bergstation erwerben und werden auch nicht befördert. Die Fahrgäste bekommen eine Uhrzeit zur Talfahrt zugewiesen. "Nur so können wir gewährleisten, dass alle Fahrgäste auch wieder ins Tal befördert werden", schreibt Geschäftsführer Jörd Findeisen in einer Mitteilung.

Zuspitze: Top of Germany wieder erreichbar

Nach der wochenlangen Zwangspause fährt am Pfingstsamstag um 8.30 Uhr die erste Gondel der Zugspitzbahn auf Deutschlands höchsten Berg. In die Seilbahnkabine selbst dürfen nun maximal 40 Personen statt der bisher erlaubten 120. Diese auf ein Drittel reduzierte Kapazität hat neben den Abstandsregeln, die so leichter eingehalten werden können, auch noch einen weiteren Vorteil: Wer jetzt mit der Zugspitzbahn fährt, hat einen Fensterplatz mit Aussicht garantiert.

Die Aussicht auf eine schöne Aussicht ist für die Besucher vielleicht ein Trost, denn auf Wartezeiten an der Station werden sie sich durch die geringere Beförderungskapazität einstellen müssen - gerade bei schönem Wetter.

Wendelstein: Vorerst nur Zahnradbahn in Betrieb

Am Wendelstein geht vorläufig nur die Zahnradbahn in Brannenburg in Betrieb, um größere Menschenansammlungen im Bereich der Bergterrasse und in der Gastronomie zu vermeiden. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden Gäste im Wendelsteinhaus gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Speisen und Getränke gibt es vorerst nur im Selbstbedienungsbereich. Da die Beförderungskapazitäten der Bahn bis auf Weiteres reduziert werden, kann es zu Wartezeiten kommen. Die Betreiber schlagen vor, diese mit einer Wanderung über den Gipfel- und Panoramaweg zu überbrücken. Die Schauhöhle am Wendelstein bleibt geschlossen.

Wo bietet sich ein Ausflug noch an

Auch die Kampenwandseilbahn in Aschau geht am Samstag in Betrieb. Im Miesbacher Oberland fahren die Wallbergbahn in Rottach-Egern sowie die Taubensteinbahn am Spitzingsee, und die Stümpfling-4-er Sesselbahn am Spitzingsee nimmt ebenfalls ihren Betrieb mit der Mountaincartstrecke auf.

Vor dem Hintergrund der Reisebeschränkungen nehmen die wohnortnahen Angebote zur Freizeitgestaltung vor allem für die Familien an Bedeutung zu, so die Bergbahnen im Miesbacher Landkreis. Hier würden die "Hausberge" mit ihren Seilbahnen ein ideales und sicheres Ziel bieten.

Maskenpflicht in allen Seilbahnen

Allgemein wird auf das Hygiene- und Schutzkonzept des Deutschen Seilbahnverbands verwiesen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in allen Seilbahnkabinen, Wartebereichen und Gebäuden Pflicht, und es gilt auch im Außenbereich der Mindestabstand von 1,5 Metern.