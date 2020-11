Bergbahnbetreiber sehen ihre Existenzen bedroht

Alle Skilifte in Bayern bleiben bis Jahresende geschlossen. Eine harte Maßnahme für viele Ski-Fans, schlimmer trifft es jedoch die Betreiber der Skianlagen im Freistaat.

Der Geschäftsführer der Bergbahn Hocheck, Hannes Rechenauer, will den Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte darum bitten, gegen den Lockdown der Seilbahnen vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Die Maßnahmen seien nicht mehr verhältnismäßig, so Rechenauer auf BR-Anfrage.

Quarantänepflicht als eine Art "Grenzschließung"?

"Das ist vollkommen überzogen. Wir haben alle Vorgaben eingehalten, das haben wir auch im Sommer bewiesen," so Rechenauer. "Wenn das jetzt dennoch untersagt wird, unseren Beruf auszuüben, dann müssen wir uns auch rechtlich dagegen wehren. Ich sehe nicht, was dagegen spricht, sich an der frischen Luft aufzuhalten."

Zudem kritisiert Rechenauer die Quarantänepflicht für Tagestouristen. Er halte diese für nicht durchsetzbar. Für ihn ist die Regel gleichbedeutend mit einer erneuten Grenzschließung. "Österreich wird aufsperren, in Tirol werden die Skilifte fahren, auf bayerischer Seite nicht und dann beruhigt uns die Politik mit einer Pseudoregelung, dass man das an den Grenzen kontrolliert. Da bin ich mal gespannt, das kann nicht funktionieren."

Wintersportverbot wäre für viele Regionen katastrophal

Die Liftbetreiber in Deutschland lehnen eine Schließung aller Skigebiete ab. Ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen katastrophal und zudem unverständlich, sagte Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS). "Ein Wintersportverbot wird viele Betreiber an ihre Grenzen bringen", so Stauch. "Das ist für unsere Betriebe existenzbedrohend. Wenn uns jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem 10. Januar das Geschäft wegbricht, ist das katastrophal."

Bereits die vorzeitig beendete Wintersaison 2019/2020 habe die Bilanzen belastet, so die VDS-Vorstandsvize Christine Kury. Rund 27 Prozent der Einnahmen seien weggebrochen. Der Sommer sei mit einem Plus von 16,5 Prozent zum Vorjahr aber auch sehr gut ausgefallen. Der Winter sei aber das stärkere Geschäft, so Kury.

Quarantänepflicht für Tagestouristen

Reisende nach Österreich oder in die Schweiz müssen bei ihrer Rückkehr nach Bayern zehn Tage in Quarantäne. Das gilt ab Dezember auch für Tagestouristen, eine bisher noch geltende Ausnahmegenehmigung soll ab Dezember entfallen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, dazu zählen insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Quarantäne bei Schülern nicht mehr 14 Tage

Eine Lockerung gibt es bei Verdachtsfällen in den Schulen: Die betreffenden Klassen müssen nicht mehr regelmäßig 14 Tage in Quarantäne, sondern sollen nach fünf Tagen einen Corona-Schnelltest machen und bei negativem Befund vorzeitig zurückkehren dürfen.

Nachschärfungen bei Corona-Hotspots

In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 müssen Schulklassen ab Klassenstufe acht laut Kabinettsbeschluss künftig in der Regel geteilt werden, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Es soll dann auf Wechsel- oder Hybridunterricht umgestellt werden. Ausnahmen sind Abschlussklassen und Förderschulen. Grundschulen und Kitas bleiben offen, auch bis zur siebten Klasse ändert sich nichts.

Weitere Schließungen in Hotspot-Regionen

Zudem müssen in diesen besonderen Hotspot-Regionen Musik- und Fahrschulen schließen, und es soll ein ganztägiges Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen gelten. Märkte und Wochenmärkte müssen schließen, ausgenommen der Lebensmittelverkauf. Laut Ministerpräsident Markus Söder liegen derzeit 27 Kreise und kreisfreie Städte über dem 200er-Wert.

In Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 - also von mehr als 300 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - sollen die Behörden vor Ort laut Kabinettsbeschluss noch weitere strikte Auflagen und Beschränkungen erlassen können, darunter Ausgangsbeschränkungen und weitere Einschränkungen an Schulen.