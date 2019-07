Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt muss schließen

Für Patienten bedeutet die Schließung der Praxis, dass sie an Wochenenden und Feiertagen in Zukunft nach Würzburg, Kitzingen oder Bad Mergentheim fahren müssen. Die Bereitschaftspraxis Ochsenfurt ist eine Kooperation der KVB, der Main-Arzt GmbH & Co. KG und der Main-Klinik Ochsenfurt. Sie steht seit Juli 2013 der Bevölkerung Ochsenfurts, des südlichen Landkreises Würzburg sowie der Region Marktbreit zur Verfügung.

Finanzierungslücke droht

Bislang bezahlte die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) pro Patient einen Zuschlag von fünf Euro. Diesen Zuschlag zahlt die KVB rückwirkend zum 1. Juli nicht mehr. Bei etwa 3.700 Fällen pro Jahr entspricht das einer Finanzierungslücke von knapp 20.000 Euro. Geld, ohne das die Bereitschaftspraxis nicht kostendeckend arbeiten kann.

KVB wirft Bereitschaftspraxis vor, Standards nicht einzuhalten

Die KVB argumentiert, dass die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt sich nicht an Kriterien halten würde, deren Erfüllung jedoch Voraussetzung für eine weitere Förderung seien. Dazu gehöre unter anderem die Ausstattung der Praxis sowie ein Einblick in die Buchführung.

Ärzte und Politiker fordern schnelle Lösung

Neben vielen Ärzten kritisieren auch Politiker die Entscheidung der KVB, darunter MdL Volkmar Halbleib (SPD). In einem Schreiben unter anderem an die KVB, die MainArzt GmbH als Träger der Bereitschaftspraxis sowie an Gesundheitsministerin Melanie Huml spricht er sich klar für den Erhalt der Einrichtung aus. Er fordert die Kooperationspartner auf, unverzüglich in Verhandlungen einzutreten, "um die bestehenden Differenzen bei der Vergütung, den Anforderungen und den Standards zu klären". Schließlich sei die Bereitschaftspraxis an der Mainklinik nicht nur für die örtlichen Vertreter der KVB ein Erfolgsmodell, sondern sie werde auch von der Bevölkerung im weiten Umkreis sehr gut angenommen.