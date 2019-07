Bereitschaftspraxis der Ochsenfurter Main-Klinik bleibt bestehen

Das gilt bis Ende Februar 2020. Voraussetzung ist aber, dass die Fraktionen im Kreistag der Eilentscheidung von Landrat Eberhard Nuß zustimmen. Am Mittwoch hat es ein Gespräch zwischen Nuß und den Verantwortlichen der MainArzt GmbH und der Main-Klinik gegeben. Hier wurde die Lösung erarbeitet. Eine Schließung der Bereitschaftspraxis Ochsenfurt drohte, weil die KVB nicht mehr bereit war, die Finanzierung der Bereitschaftspraxis mitzutragen. Bislang bezahlte die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) pro Patient einen Zuschlag von fünf Euro. Diesen Zuschlag zahlt die KVB rückwirkend zum 1. Juli nicht mehr.

20.000 Euro Fehlbetrag im Jahr

Bei etwa 3.700 Fällen pro Jahr entspricht das einer Finanzierungslücke von knapp 20.000 Euro. Geld, ohne das die Bereitschaftspraxis nicht kostendeckend arbeiten kann. KVB wirft Bereitschaftspraxis vor, Standards nicht einzuhalten. Die KVB argumentiert, dass die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt sich nicht an Kriterien halten würde, deren Erfüllung jedoch Voraussetzung für eine weitere Förderung seien. Dazu gehöre unter anderem die Ausstattung der Praxis sowie ein Einblick in die Buchführung.