Bereitschaftspolizei kontrolliert Quarantänemaßnahmen in Mamming

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) hat die bayerische Regierung Bereitschaftspolizisten in den Ort abkommandiert. Die gut zwei Dutzend Polizisten sollen die Einhaltung der Quarantäne in den zwei betroffenen Betrieben überwachen, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag erklärte: "Die konsequente Einhaltung der Quarantäne ist entscheidend, um das lokale Infektionsgeschehen bestmöglich unter Kontrolle zu halten."

Ansteckung von Arbeiter zu Arbeiter

In der Gemeinde mit knapp 3.000 Einwohnern haben sich mehr als 270 Menschen mit dem Corona-Erreger Sars-CoV-2 infiziert - zuerst mehr als 230 in der Gurkenernte beschäftigte Saisonarbeiter, anschließend noch einmal 43 Mitarbeiter eines Konservenherstellers, der von dem Bauernhof beliefert wird. Die Behörden haben die Infizierten und deren Kontaktpersonen in den zwei betroffenen Betrieben isoliert. Das Landratsamt Dingolfing-Landau geht davon aus, dass die Erntehelfer die Mitarbeiter der Konservenfabrik ansteckten.

Tests dauern länger

Derweil dauert es länger, bis die Ergebnisse der neuesten Kontrolluntersuchungen feststehen. Eigentlich hätten diese bereits am Montagnachmittag vorliegen sollen, das Landratsamt Dingolfing-Landau erklärte aber, die Ergebnisse würden sich verzögern. Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, wurden alle Mitarbeiter des weiterverarbeitenden Betriebes nochmal getestet.

Erste Quarantäne läuft aus

Die rund 250 Mitarbeiter, die beim ersten Test negativ getestet wurden, dürfen in den nächsten Tagen die Quarantäne verlassen, da die Zehn-Tage-Frist ausläuft. Das Landratsamt betonte erneut, dass es gelungen sei, das Übergreifen der Erkrankungen von den Arbeitern auf die Bevölkerung zu verhindern. Bisher haben sich rund 5.000 Menschen testen lassen. Dabei wurde nur eine Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 nachgewiesen: Es handelt sich aber um einen Mann aus Landshut, der selbst nicht aus dem Landkreis Dingolfing-Landau stammt, sich dort aber untersuchen hat lassen.