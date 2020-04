Bereits knapp 650 tote Meisen in Bayern an NABU gemeldet

Um einen Überblick über das mysteriöse Meisensterben zu bekommen, hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein gemeinsam mit dem NABU darum gebeten, erkrankte oder tote Tiere zu melden. Nun hat der NABU erste Zahlen veröffentlicht. Demnach wurden bis Dienstag – nach nur viereinhalb Tagen der Freischaltung – 8.891 tote Meisen auf der Webseite des NABU gemeldet. In Bayern waren es 649.

Tierschützer bitten, erkrankte oder tote Tiere zu melden

Besonders betroffen sei das Dreiländereck zwischen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie das nördliche Nordrhein-Westfalen und Teile Niedersachsens. Die Naturschützer bitten auch weiterhin darum, kranke oder tote Meisen auf der Webseite des NABU zu melden. Wenn möglich, können die Tiere auch zur Untersuchung ins Labor geschickt werden.

Ursache für Meisensterben nicht klar

Die Ursache für das Meisensterben ist nach Angaben des NABU noch nicht eindeutig bewiesen. Allerdings würden einige Merkmale der Krankheitswelle zu einer bestimmten, für den Menschen ungefährlichen, bakteriellen Infektion passen, so die Vogelschützer. Diese habe, so der NABU weiter, schon in der Vergangenheit vor allem in Großbritannien zu Lungenentzündungen der Meisenarten geführt. Nach jetzigem Kenntnisstand seien vor allem Blaumeisen, in einzelnen Fällen auch Kohlmeisen betroffen.