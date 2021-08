Bereits 82 afghanische Ortskräfte in Unterfranken

Wie die Regierung von Unterfranken mitteilte, nimmt der Regierungsbezirk bereits seit dem 23. Juni ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan auf. Bisher habe man insgesamt 82 Schutzsuchende aufgenommen, die mit deutschen Institutionen zusammengearbeitet haben und nun als gefährdet gelten. Für 18 weitere Menschen sind Plätze reserviert. Sie werden vorerst in Übergangswohnheimen untergebracht. "Derzeit sind auch weitere Unterbringungskapazitäten vorhanden", erklärte die Regierung von Unterfranken dem BR.

Unterkunft in Dammbach für Ortskräfte aus Afghanistan

In den unterfränkischen Übergangswohnheimen gibt es 429 Plätze. Hier leben allerdings neben den afghanischen Ortskräften auch andere Migrantengruppen wie etwa "Humanitäre Aufnahmen", "Spätaussiedler" und "jüdische Emigranten". Nach einer Anweisung der Bayerischen Staatsregierung wurden weitere Orte zur Unterbringung ausfindig gemacht. So hat die Regierung Unterfranken unter anderem eine Unterkunft in Dammbach im Landkreis Aschaffenburg mit 25 Plätzen angemietet. Weitere Objekte werden momentan überprüft. Wie viele weitere Ortskräfte der Regierungsbezirk durch die erfolgten Evakuierungsmaßnahmen aufnehmen wird, ist laut der Regierung von Unterfranken noch nicht bekannt.

Demnach erfolgt die Verteilung auf die Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel. In Bayern werde dann nach der Asyldurchführungsverordnung (DV-Asyl) verteilt. Hierbei liege die Quote für Unterfranken bei 10,2 Prozent. Die Verteilung vor Ort in die einzelnen Städte mit vorhandenen Übergangswohnheimen erfolge dann über die Regierung von Unterfranken.

Ortskräfte sind keine Asylbewerber

Die Regierung von Unterfranken erklärt: "Die Aufnahme afghanischer Ortskräfte ist von der Aufnahme regulär Flüchtenden und Asylbewerbern aus Afghanistan zu unterscheiden. Die Ortskräfte reisen, anders als die in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber, mit einem Visum ein beziehungsweise erhalten ein solches nach ihrer Ankunft." Demnach haben die Ortskräfte in Deutschland zunächst ein befristetes Aufenthaltsrecht, dürfen arbeiten und sich auch eine Privat-Wohnung suchen.

Neun Übergangswohnheime in Unterfranken

Derzeit betreibt die Regierung von Unterfranken insgesamt neun Übergangswohnheime. Auch die in jüngster Zeit ausgeflogenen Afghanen werden in diesen Unterkünften untergebracht. Je nach vorhandener Kapazität müssen die Ortskräfte gegebenenfalls vorübergehend in einer ANKER-Einrichtung aufgenommen werden, so die Regierung von Unterfranken.

"Sicherer Hafen" in Unterfranken

Wie die Regierung von Unterfranken mitteilte, ist die Aufnahme in die Übergangswohnheime von der Aufnahme im Rahmen des Städtebündnisses "Sicherer Hafen" zu unterscheiden. Die Koordination von "Sicherer Hafen" wird durch die Städte selbst organisiert. Die Stadt Aschaffenburg teilte mit, dass am 3. September eine Konferenz mit den Staatenbündnis-Partnern stattfinden wird. Bisher seien über den "Sicheren Hafen" noch keine Ortskräfte in Aschaffenburg angekommen.