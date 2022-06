Bereits 22.000 Einwendungen gegen ICE–Werk im Raum Nürnberg

Umstrittene Standortsuche für das ICE–Werk

Die Deutsche Bahn will im Großraum Nürnberg ein neues Instandhaltungswerk für ihre künftige ICE – Flotte bauen. Das Projekt soll 400 Millionen Euro kosten und 450 neue Arbeitsplätze in die Region bringen. Dafür benötigt sie eine zusammenhängende, ebene Fläche von mindestens 35 Hektar Größe, die im eng besiedelten Ballungsraum Nürnberg so nicht mehr vorhanden ist. Deshalb hat die Bahn in einem internen Auswahlverfahren neun Standorte in der Region auf ihre Eignung untersucht. Drei Standortvorschläge muss sie nun von der zuständigen Regierungsbehörde auf ihre Raumverträglichkeit überprüfen lassen. Dabei handelt es sich um das ehemalige Munitionslager bei Feucht, einem Waldgebiet südlich davon beim Jägersee, sowie einer Fläche zwischen Allersberg und Roth. Weil aber an allen drei Standorten geschützter Bannwald gerodet werden müsste, hat das Projekt bei betroffenen Anwohnern und Naturschützern für Ärger und Widerstand gesorgt. Sie erhoffen sich nun vom Raumordnungsverfahren eine klare Signalwirkung an die Deutsche Bahn.