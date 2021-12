Bereits 2,3 Millionen Corona-Schutzimpfungen in Unterfranken

Seit knapp einem Jahr wird in Unterfranken gegen das Corona-Virus geimpft. Nach Informationen der Regierung von Unterfranken vom Donnerstag sind im Regierungsbezirk seitdem insgesamt 2.276.095 Impfungen verabreicht worden. Die Erst- und Zweitimpfung haben insgesamt 1.817.214 Menschen erhalten, bei den Zweitimpfungen liegt die Quote bei 70,1 Prozent. Die Auffrischungsimpfung haben bisher 458.881 Personen in Unterfranken erhalten, das entspricht einer Booster-Quote von 34,8 Prozent.

Höchste Booster-Quote im Landkreis Kitzingen

Im Hinblick auf die Auffrischungsimpfungen ist die Booster-Quote in der Region Kitzingen mit 39,7 Prozent besonders hoch. In Stadt und Landkreis Würzburg liegt sie bei 38,6 Prozent. Am niedrigsten liegt diese Quote im Landkreis Main-Spessart mit derzeit 30,6 Prozent – aber da könne es eben auch sein, dass die Betriebsärzte viele Booster-Impfungen übernommen haben, so Hardenacke. Diese würden nicht mitgezählt. Generell seien vor allem die Booster-Impfungen "in den letzten Wochen ganz hervorragend gelaufen", so der Sprecher des Bezirks Unterfranken.

Impfungen durch Betriebsärzte nicht in Berechnung eingeflossen

Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Regierung von Unterfranken, weist darauf hin, dass diese Zahlen nur die Impfungen in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern beinhalten würden. Impfungen zum Beispiel durch Betriebsärzte seien hier nicht mitgezählt worden. Außerdem sei zu beachten, dass die Impfzahlen sich am Impfort und nicht am Wohnort orientieren würden. Gezählt werden also auch Geimpfte von außerhalb, die sich in Unterfranken den Piks gegen Corona abgeholt haben.

Impf-Event mit Bratwurst und Glühwein oder Kaffee

Gut gelaufen ist auch ein Impf-Event in Leinach im Landkreis Würzburg: Ende November sind dort rund 4.500 Impfungen an zwei Tagen durchgeführt worden – ohne lange Wartezeiten, dafür mit gratis Bratwurst und Glühwein oder Kaffee. Organisiert hat das "Impf-Event im Advent" die Feuerwehr Oberleinach. "Wir schaffen etwa 240 Impfungen pro Stunde, die längsten Wartezeiten waren 20 Minuten", berichtet Kommandant Martin Seelmann dem BR. Etwa 100 Ehrenamtliche waren im Einsatz, dazu ein Ärzteteam aus einer Frankfurter Impfpraxis.

Lange Wartezeiten stellten Impfwillige oft auf die Probe

Währenddessen hatten sich bei anderen Impfaktionen oft lange Schlangen gebildet. Impfwillige mussten teils wieder heimgeschickt werden, wie zum Beispiel bei einer Impfaktion in Hettstadt im Landkreis Würzburg. Knapp 300 Menschen hatten Mitte November vor dem Rathaus in der Kälte Schlange gestanden. Dabei standen nur 150 Impfdosen zur Verfügung.

Am Impfzentrum von Stadt und Landkreis Schweinfurt haben lange Wartezeiten und Zurückweisungen sogar zu Aggressionen und Beleidigungen gegenüber dem Impfpersonal geführt. Laut Stadt und Landkreis Schweinfurt sei es in einem Fall so weit gekommen, dass das Impfpersonal körperlich angegangen worden sei. Polizeibeamte überwachen seitdem verstärkt die Impfangebote am Schweinfurter Volksfestplatz.

"Diese Situation ist untragbar, Beleidigungen und die Androhung von körperlicher Gewalt gegenüber den Impfteams sind völlig inakzeptabel", erklärten der Schweinfurter Landrat Florian Töpper und der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé damals. Das Impfzentrum sei Mitte November trotz erweiterter Kapazitäten förmlich überrannt worden.