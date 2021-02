Berchtesgadener Land: Viele Corona-Infektionen am Arbeitsplatz

Innerhalb einer Woche haben Mitarbeitende des Gesundheitsamts 19 neue Corona-Cluster in Betrieben im Berchtesgadener Land festgestellt. Laut einer Sprecherin des Landratsamts seien vor allem der medizinische und klinische Bereich betroffen. So seien rund ein Viertel aller Menschen, die in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet wurden, im medizinischen Bereich beschäftigt.

Infektionsherde: Pausenräume, Kaffeeküchen, Raucherecken

Neue Fälle innerhalb weniger Tage gab es auch in Betrieben im Dienstleistungssektor. Dabei handele es sich um acht positiv auf Corona getestete Angestellte eines Dienstleistungsbetriebs und vier positiv getestete Mitarbeitende eines mittelständischen Produktionsbetriebs. Nach Informationen des Landratsamts seien die häufigsten Infektionsherde Pausenräume, Kaffeeküchen und Raucherecken. Um sich und die Arbeitskolleginnen und -kollegen zu schützen, sei deshalb besonders darauf zu achten, die Mahlzeiten getrennt oder in gut gelüfteten Räumen mit einem Abstand von mindestens zwei Metern einzunehmen.

Neue Coronavirus-Mutationen im Landkreis

Bei den insgesamt 19 neuen Clustern seien jeweils zwei oder mehr Neuinfektionen entdeckt worden. Da im Landkreis vergangene Woche neue Coronavirus-Mutationen festgestellt wurden, sei besondere Vorsicht geboten. Präventiv bietet das Gesundheitsamt Schulungen von medizinischem Personal bei der Durchführung von Schelltests an oder berät Betriebe bei der Verbesserung ihrer Hygiene-Konzepte. Bei Bedarf seien auch Betriebsbegehungen möglich. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Unternehmer sehr kooperativ und interessiert seien, hieß es.