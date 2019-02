Berchtesgadener Land stemmt sich gegen Touristenmassen

Watzmann, Salzbergwerk, Kehlsteinhaus - das Berchtesgadener Land ist einer wichtigsten Touristenmagneten Deutschlands. 2017 wurden 3,7 Millionen Übernachtungen gezählt. Die Schattenseiten des Booms: Staus auf den Zufahrtsstraßen, stundenlanges Anstehen bei vielen Sehenswürdigkeiten und Müllhalden im Nationalpark.

Neue Tourismus-Strategie für Berchtesgadener Land

Viele Menschen in der Region leben vom Tourismus, doch die Massen an Gästen werden zunehmend zur Last. Viele Einheimische sind genervt, Umweltschützer sorgen sich um das sensible Ökosystem. Der Berchtesgadener Tourismuschef Peter Nagel nimmt die Bedenken ernst. Eine neue Strategie soll die ökonomische und die ökologische Zukunft der Region sichern.

Als künftiges Motto hat Nagel "Mehr Klasse statt Masse" ausgegeben. Das neue Tourismuskonzept wird er im kommenden März auf einer internationalen Konferenz in Berchtesgaden und Bad Reichenhall präsentieren. Dem Bayerischen Rundfunk stellte er die wesentlichen Inhalte bereits vorab vor.

Kongresse und Tagungen als Chance für Hotels

Weniger Tagesgäste, dafür mehr Kongresse und Tagungen, so lautet Nagels Ziel. Denn Kongresse ziehen eine relativ wohlhabende Klientel an. Außerdem finden sie nicht unbedingt zur Ferienzeit statt, wenn es im Berchtesgadener Land ohnehin proppenvoll ist. Es böte sich also die Chance, auch in der Nebensaison, im Spätherbst oder im Frühjahr, die Hotels und Pensionen besser auszulasten.

Weniger Werbung für Touristen aus Arabien und Asien

Der Tourismuschef will auch auf aggressives Marketing verzichten, das nur die Absicht hat, schnell die Besucherzahlen nach oben zu treiben. So soll es unter anderem keine Werbung mehr in arabischen und asiatischen Ländern geben, denn von dort kämen bereits sehr viele Menschen. Kritik an der neuen Strategie gibt es unter anderem von Ladenbesitzern am Königssee, denn die leben vor allem von Tagesgästen.