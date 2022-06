Berchtesgadener Land: Offenbar Wolf von Auto erfasst

Bei einem Wildunfall ist am Sonntagmorgen in der Nähe von Bischofswiesen im Landkreis Berchtesgadener Land offenbar ein Wolf von einem Auto erfasst und getötet worden. Laut Polizei fuhr ein 18-Jähriger kurz nach zwei Uhr auf der B 20 von Bad Reichenhall nach Bischofswiesen. Am Eisenrichter Berg sprang ein Tier auf die Fahrbahn, das von dem Fiat erfasst wurde.

Tierkadaver soll untersucht werden

Laut Polizei stellte ein hinzugezogener Jäger fest, dass es sich bei dem getöteten Tier "mit ziemlicher Gewissheit" um einen Wolf handelt. Der Körper wird den zuständigen Behörden jetzt für eine Untersuchung übergeben. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. In Bayern kommt es immer wieder zu Unfällen mit Wölfen.