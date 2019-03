Berchtesgadener Land: Kostenloses Internet im Bus

Während der Busfahrt kostenlos Mails checken und whatsappen, das ist künftig in 20 Linienbussen im Berchtesgadener Land möglich.

Jugendgefährdende Seiten werden geblockt

Wie das Landratsamt Berchtesgadener Land mitteilt, können die Nutzer anonym und unbegrenzt surfen. Dabei verhindert ein Filter das Öffnen jugendgefährdender Seiten.

In den ersten 13 Bussen ist die Installation bereits abgeschlossen, die restlichen sieben sollen in Kürze folgen. Das kostenlose WLAN wird vom Freistaat Bayern gefördert. Die Betriebskosten trägt in den kommenden zwei Jahren die RVO.