vor 37 Minuten

Berchtesgadener Land: Inzidenzwert steigt auf 91,6

In den letzten sieben Tagen haben sich in Oberbayern mehr als 2.000 Menschen neu mit Corona infiziert. Laut LGL überschreiten sieben Kreise und Städte den 7-Tage-Inzidenzwert von 50. Am höchsten ist der Wert mit 91,6 im Kreis Berchtesgadener Land.