Berchtesgaden: Bergwacht rettet drei Kletterer aus Neuschnee

Sechseinhalb Stunden war die Bergwacht Ramsau im Einsatz - am Ende konnten die drei Wanderer wohlbehalten gerettet werden.

Wanderer setzten Notruf ab

Zwei Männer aus Schottland und den Niederlanden und eine Frau aus Südafrika waren am Freitagmorgen trotz Wetterwarnung zu einer Klettertour am Rotpalfen in den Berchtesgadener Alpen aufgebrochen. Gegen 18 Uhr setzten sie bei langsam einsetzender Dunkelheit und schlechter werdenden Wetterbedingungen mit Regen und Schnee einen Notruf ab.

13 Bergretter waren im Einsatz

Der Hüttenwirt der Blaueishütte, zugleich aktiver Bergretter, konnte rasch Sichtkontakt zu dem in Berlin wohnenden Trio herstellen. Versuche, die Kletterer mit Rufen oder per SMS bis zum Grat hochzulotsen, scheiterten. 13 Retter der Bergwacht mussten sich zu den erschöpften Kletterern abseilen und brachten sie sicher und wohlbehalten zur Blaueishütte. Dort konnten sich alle aufwärmen. Der Einsatz der Bergwacht endete nach Mitternacht.