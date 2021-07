Bergsteiger und Radfahrer sterben in den Berchtesgadener Alpen

Das schöne Wetter am Samstag (10.7.) lockte viele Ausflügler in die Berge. Am Kleinen Watzmann im Berchtesgadener Land ist ein 58-Jähriger abgestürzt und an den Folgen des Unfalls gestorben.

Tod am kleinen Watzmann

Der Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau war mit drei Begleitern unterwegs, als sie im unübersichtlichen Gelände den eigentlichen Weg verfehlten. Beim Versuch, ein Stück abzusteigen, rutschte der 58-Jährige an der Watzmannscharte aus und stürzte 60 Meter in die Tiefe. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang, nach derzeitigem Stand scheidet ein Fremdverschulden jedoch aus.

Bei Anger ist ein Familienvater wohl auf Grund eines medizinischen Notfalls bei einer Radtour gestorben. Der 49-Jährige war laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf dem Rückweg von der Stoißer Alm, als er plötzlich zusammenbrach. Ersthelfer vor Ort versuchten erfolglos, ihn zu reanimieren – er starb direkt vor Ort. Seine Familie wurden von einem Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.

Wanderer erschöpft am Untersberg

Schon am Freitag hatten sich zwei 30-jährige Männer aus Baden-Württemberg im Bereich des Untersbergs verstiegen und kamen nicht mehr weiter. Als gegen 21 Uhr die Dunkelheit einbrach, setzten sie einen Notruf ab. Retter der Bergwacht Marktschellenberg fanden die beiden Cousins schließlich gegen Mitternacht. Erschöpft aber unverletzt erreichten sie gegen 1.45 Uhr das Tal.