Berchtesgaden: Verwaltungsgericht verhandelt über Villa Schön

Der geplante Abriss der Villa Schön, die schon seit über 100 Jahren das Ortsbild von Berchtesgaden mitbestimmt, kommt nicht bei allen im Ort gut an. Viele Bürger protestieren dagegen, dass auf dem 6.000 Quadratmeter großen Gelände drei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen, der Bund Naturschutz hat geklagt. Das Verwaltungsgericht München wird sich heute Nachmittag bei einem Ortstermin mit dem Fall beschäftigen.

Naturschutz ausreichend geprüft?

Innen- oder Außenbereich – das ist die große Frage. Das Landratsamt hat für das umstrittene Projekt die Baugenehmigung erteilt, Zustimmung gab es auch von der Gemeinde Berchtesgaden. Begründet wurde dies mit der Lage im Innenbereich des Ortes. Der Bund Naturschutz sieht das Grundstück jedoch in einer sogenannten "Außenbereichsinsel im Innenbereich". Das würde bedeuten, dass das Landratsamt vor einer Baugenehmigung besondere naturschutzrechtliche Vorschriften hätte prüfen müssen. Das Verwaltungsgericht will sich heute direkt in der Bayerstraße 3 in Berchtesgaden ein Bild davon machen, ob es sich um einen Innen- oder Außenbereich handelt.

Rodungsarbeiten vorläufig gestoppt

Mit einem Eilbeschluss hatte das Verwaltungsgericht im April erste Rodungsarbeiten bei der Villa Schön vorläufig gestoppt, was aber noch keine Aussage sei, ob das Bauvorhaben endgültig unterbleiben müsse, so das Gericht. Nach dem Ortstermin folgt eine mündliche Verhandlung im Berchtesgadener Kongresshaus. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist noch offen.