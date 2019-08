Berchtesgaden sucht nach Wegen aus dem "Overtourism"

In und um Berchtesgaden herrscht im Sommer Hochbetrieb. Rund 15.000 Touristen wollen dann täglich zu den bekannten Ausflugszielen: in den Nationalpark, ins Salzbergwerk, zum Kehlsteinhaus oder über den Königssee nach St. Bartholomä. Die Folgen sind Menschenmassen in Geschäften und Lokalen, verstopfte Straßen und übervolle Parkplätze. "Overtourism"!

Seilbahn, Elektrobus, mehr Züge, besserer ÖPNV

Berchtesgadens Bürgermeister Franz Rasp ist überzeugt: Gemeinden mit viel Tourismus müssen sich mit neuen Formen der Mobilität beschäftigen: "Ob das eine Seilbahn ist, ein selbstfahrender Elektrobus, die verstärkte Anbindung unseres Bahnanschlusses ... Wir werden uns in Zukunft noch stärker auf den ÖPNV konzentrieren müssen. " Anders werde man die Touristenmassen nicht in den Griff bekommen, sagt Rasp.

Besucherströme über Online-Tickets steuern

Daneben denkt die Gemeinde darüber nach, ob Gäste, die mehrere Tage in Berchtesgaden Urlaub machen, beim Parken bevorzugt behandelt werden sollen. Weitere Überlegung ist, dass Tickets nicht nur fürs Salzbergwerk, sondern auch für andere Ausflugsziele vorab online gekauft werden können. So ließen sich die Besuchermassen entzerren. Vier Millionen Tagesgäste kommen pro Jahr nach Berchtesgaden.

Betretungsverbote im Nationalpark Berchtesgaden?

Förmlich überrannt wird der Nationalpark Berchtesgaden: Waren es 2014 noch 1,6 Millionen Besucher, könnten es jetzt jährlich rund zwei Millionen sein, schätzt Wegereferent Lorenz Köppl. Allein 300 Bergsteiger wagen sich an manchen Tagen an die Watzmannüberschreitung.

Das seien Zahlen, auf die reagiert werden müsse, wenn etwa der zurückgelassene Müll, aber auch Trittschäden abseits der Wege weiter zunehmen, sagt Köppl. "Momentan versuchen wir noch, mit dem Appell an die Vernunft, etwas zu regeln und zu retten." Sollte das nicht gelingen, wären Betretungsverbote das letzte Mittel. Der Referent hat wenig Hoffnung, dass es nicht so weit kommen wird.