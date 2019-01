vor 10 Minuten

Berchtesgaden kämpft gegen die Schneemassen

Fast überall hat sich die Schneelage entspannt, nicht so auf der Buchenhöhe in Berchtesgaden. Der Ortsteil war tagelang von der Außenwelt abgeschnitten und noch immer türmen sich die Schneeberge meterhoch auf Dächern und am Straßenrand.