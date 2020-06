Berchtesgaden: Influencerin erntet Kritik mit gefährlichen Fotos

Lebensgefährliches Gelände

Aber: Die Influencerin hat sich auf dem Weg dorthin in Lebensgefahr gebracht und die Natur gefährdet. Aus beiden Gründen ist der Weg im Nationalpark Berchtesgaden extra nicht ausgeschildert. Die 25-Jährige selbst schreibt: "Also ich muss sagen, ich hatte noch keinen Ort wo ich so Angst hatte, wie an diesem Pool. Es geht dort einfach direkt runter."

Nationalpark Berchtesgaden empört

Die Nationalparkverwaltung hat den Post gebrandmarkt: "So viel wertvolle Natur wurde bereits zerstört, Menschen sind gestorben und verletzt worden. Und immer noch posten unverantwortliche Selbstdarsteller Bilder von diesem Ort. Dummheit und Ignoranz ist zwar nicht strafbar, ein Drohnenflug im Nationalpark aber sehr wohl. Hoffentlich wirst du ordentlich gestraft."

Der Einsatz von Drohnen ist nämlich im gesamten Nationalpark verboten. Dem Wunsch der Parkverwaltung, den Post zu löschen, ist Pferrer bisher nicht nachgekommen.

Instagram-Kommentare: "Ignoranz und Wichtigtuerei"

Auch viele Instagram-Nutzer sind nicht gerade begeistert von dem Bild: Bei den Kommentaren unter dem Post gibt es jede Menge Kritik für die lebensgefährliche Aktion. Die User werfen der jungen Frau, die auch noch den Weg zu der Stelle beschrieben hat, Ignoranz, Verantwortungslosigkeit, Naturzerstörung und Wichtigtuerei vor. Eine Userin schreibt: "Was stimmt mit dir nicht? Vorbildfunktion - lächerlich. Ich hoffe du bekommst eine saftige Strafe."