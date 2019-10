Berchtesgaden: Feuer in Schule ausgebrochen

Am Christophorus-Schulzentrum in Berchtesgaden ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Die Leitstelle Traunstein wurde gegen 2 Uhr 40 alarmiert.

Menschen sind nicht in Gefahr

Als Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort eintrafen stand das Gebäude mit Unterrichtsräumen und Klassenzimmern bereits in Flammen. Der Brand hat das Gebäude der Grund- und Mittelschule erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Der Unterricht an den betroffenen Schulteilen fällt aus. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Derzeit laufen umfangreiche Lösch- und Bergungsarbeiten. Die Einsatzkräfte gehen von einem Millionenschaden aus.

Personen sind laut Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in Gefahr, da die Internatsschüler in anderen Gebäudeteilen untergebracht sind.

Sport-Eliteschule und Asthmazentrum

Die Christophorusschulen in Berchtesgaden sind ein staatlich anerkanntes Schulzentrum mit angeschlossenem Internat, das rund 1.000 Kinder und Jugendliche betreut. Überregional bekannt ist die Einrichtung als Eliteschule des Sports und wegen ihres Asthmazentrums.