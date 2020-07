01.07.2020, 15:04 Uhr

Berchtesgaden bekommt ein neues Altenheim

Es bietet einen Blick auf die Berchtesgadener Berge und ist umgeben von Wiesen und Bäumen, aber das Caritas-Altenheims in Bischofswiesen ist nicht mehr zeitgemäß. In voraussichtlich vier Jahren sollen seine Bewohner in ein neues Heim umziehen.