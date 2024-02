Berchinger Rossmarkt wird von Bauernprotesten begleitet

Kaniber fordert finanzielle Entlastung für Landwirte

In ihrer Rede auf dem Rossmarkt stellte sich die Landwirtschaftsministerin deutlich hinter die Landwirte und deren Proteste. Dabei kritisierte sie vor allem die Bundesregierung. Seit Wochen würden die Bauern im Land protestieren, aber ein Einlenken der Bundesregierung sei nicht zu hören. "Ein Leistungsherz so unter Druck zu bringen finde ich unverantwortlich", sagte Kaniber.

Sie forderte eine finanzielle Entlastung der Landwirte, aber auch eine Zusammenarbeit, um "eine gute fachliche Praxis möglich zu machen, keine überbordende Bürokratie, keine extremen Anforderungen oder Verbote", so Kaniber. Die politische Kundgebung auf dem Rossmarkt verlief ruhig und ohne Proteste, meldete die Polizei.

Der Berchinger Rossmarkt – eine Traditionsveranstaltung

Nach Angaben der Stadt Berching haben heuer rund 15.000 Menschen den Rossmarkt besucht. Sie schlenderten durch die Stände und hörten der Kundgebung zu. Über 100 Pferde wurden am Vormittag festlich geschmückt in der Innenstadt aufgetrieben. Hunderte Fieranten bestückten wieder den größten Waren- und Krammarkt in der Gegend. Am Nachmittag verlagerte sich das Geschehen weitgehend in die Berchinger Wirtshäuser.

Der Berchinger Rossmarkt findet in seiner derzeitigen Form seit 1926 statt. Seit den 1960er-Jahren wird aber nicht mehr gehandelt und verkauft, sondern nur noch geschaut auf dem Rossmarkt. Die Wurzeln der Traditionsveranstaltung gehen zurück ins 18. Jahrhundert.